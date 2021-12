Finale Ligure, un piano di sviluppo integrato per il turismo

08:00

Fusione dell'offerta mare e outdoor per rafforzare il paesaggio culturale. La nuova strategia turistica di Finale Ligure, elaborata da De.De. Destination Design per il biennio 2021-2023, punta sulla messa a sistema di risorse già ben affermate, ma a rischio di apparire non sufficientemente originali per la nuova "narrativa di prossimità".

"I due principali segmenti di mercato della destinazione - spiega Enrico Ferrero, area marketing De.De. Destination Design - vanno oggi sviluppati in un'ottica integrata che guardi al benessere, in quanto valore aggiunto della sostenibilità e della responsabilità del territorio. Quest'ultimo necessita infatti di essere protetto e rigenerato, affinché i prodotti possano poi essere considerati unici".



Per consolidare i flussi nazionali ed europei, è stato fra l'altro presentato alla Fondazione Compagnia San Paolo un progetto di valorizzazione dell'antica "Strada Spagnola", il cui tracciato correva da Barcellona e da Napoli verso le Fiandre, avendo Finale Ligure come snodo principale. A.C.