Olimpiadi Cortina: obiettivi sul mercato cinese

Uno scambio di vedute e opinioni sulle Olimpiadi e sulle possibilità di cooperazione in ottica turistica. È il tema dell’incontro con le categorie economiche del territorio, si legge su Hotelmag, in occasione della visita ufficiale, a Cortina, dell’ambasciatore cinese, Li Junhua, con una delegazione di ministri consiglieri per la cultura e i rapporti economici.

“La collaborazione tra i due Paesi si fa sempre più stretta in vista dei prossimi appuntamenti olimpici: Bejing 2022 e Milano Cortina 2026 – ha affermato Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d’Ampezzo -. Sono importanti gli scambi commerciali e i flussi turistici che si prevedono verso l’Italia nei prossimi anni. Si conta che 300 milioni di cinesi, grazie alle Olimpiadi di Pechino, praticheranno lo sci: un mercato turistico, economico e commerciale a cui guardiamo con interesse”.



