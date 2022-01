Lazio, l’assessore Corrado interviene sulla crisi del turismo

08:46

“Chiediamo un intervento straordinario che agisca in diverse direzioni affinché non sia disperso un patrimonio di imprese e professionalità, tratto distintivo e vitale del turismo nazionale e locale”.

Pubblicità

Così l’assessore al Turismo della regione Lazio, Valentina Corrado, interviene sulla crisi che sta investendo il turismo nazionale e in particolare quello della Capitale.



L’assessore sottolinea di aver avviato tavoli di confronto con le parti datoriali e sindacali, “e ci siamo fatti carico delle istanze presso il Governo inviando una nota al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al ministro al Lavoro, Andrea Orlando, e al ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. In qualità di assessore al Turismo, ho inviato una memoria alle Commissioni parlamentari Affari costituzionali e Bilancio, in vista del lavoro che il Parlamento sta svolgendo sul decreto Milleproroghe”.



Le richieste vanno nell’ordine di salvaguardare le imprese. “Abbiamo chiesto misure di sostegno e interventi rivolti al tessuto turistico e utili alla salvaguardia occupazionale, come la proroga degli ammortizzatori sociali con decorrenza retroattiva con conseguente blocco dei licenziamenti, la proroga del credito d’imposta sui canoni di locazione, l’esonero del pagamento Imu, la proroga della moratoria sui pagamenti relativi a prestiti” dice Corrado.



“Il mio impegno è saldo nel proseguire a essere portavoce delle istanze manifestate dal comparto turistico in profonda difficoltà e che non può più attendere”.