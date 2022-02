Trentino Marketing, approvato il piano strategico da 33 milioni di euro

12:37

Via libera al Piano triennale 2022-2024 di Trentino Marketing, il programma strategico che comprende le attività di promozione territoriale e marketing turistico nel triennio in corso. A disporlo è la delibera approvata dalla Giunta provinciale. Per quest’anno vengono stanziate risorse per un importo complessivo di 33milioni di euro.

Sono previsti, in particolare, l’avvio delle Agenzie territoriali d’area (Ata) per le iniziative di sviluppo del prodotto turistico interambito, l’organizzazione dei Grandi Eventi di rilevanza strategica per il territorio provinciale, a partire dalle Olimpiadi invernali 2026, il Festival dell’Economia, il Festival dello Sport e le attività di comunicazione a favore dei territori confinanti. I punti di forza da valorizzare sono... (continua su HotelMag)