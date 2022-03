Un dipartimento regionale per il turismo, la nuova vision della Calabria

13:33

Nasce in Calabria il nuovo Dipartimento regionale per il turismo, che ha l’obiettivo di mettere a punto strategie programmatiche per la ripartenza, si legge su Hotelmag, evidenziando le criticità del settore e analizzando i flussi.

“Abbiamo riformulato la struttura organizzativa della Giunta regionale istituendo un Dipartimento dedicato al turismo – ha spiegato l’assessore Fausto Orsomarso -, che, nella nuova vision, sono integrate con Mobilità, Accessibilità e Marketing territoriale. Nel programma dei prossimi tre anni è indicata la volontà di arrivare a un Patto con gli operatori turistici regionali per co-programmare le priorità finalizzate a dare attuazione al Brand Calabria”.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link