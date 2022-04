Nitto Atp Finals: la road map verso Torino 2022

12:36

Sono in programma dal 13 al 20 novembre a Torino le Nitto Atp Finals 2022, a cui parteciperanno gli otto migliori giocatori di tennis a livello mondiale. I biglietti per assistere ai match sono già in vendita.

Pubblicità

La 53esima edizione della storia del torneo, e prima edizione per l’Italia, si giocherà per il secondo anno consecutivo nel capoluogo piemontese, dove sono previste le gare sino al 2025. Lo scorso anno l’evento aveva ottenuto un elevato riscontro, generando un beneficio economico per il territorio di 102,6 milioni di euro e un’audience di 109,7 milioni di persone in 133 territori in tutto il mondo, attraverso i canali digital e social. Inoltre, il 78% degli spettatori presenti alle gare del 2021 ha espresso la volontà di tornare a Torino... (continua su HotelMag)