La Pasqua della ripresa: rinasce il turismo nelle città d’arte

11:21

I numeri del 2019 pre-pandemia sono ancora lontani, ma la ripartenza sembra assumere contorni sempre più definiti grazie al buon andamento della Pasqua che, secondo e stime Federalberghi, vedrà 14 milioni di italiani in viaggio per una vacanza, il 90% in Italia, con un giro d’affari di oltre 7 miliardi di euro.

“Siamo nella direzione giusta” dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, al Corriere della Sera, specificando come la Pasqua rappresenti un test importantissimo in previsione dell’estate.



Il turismo urbano riprende vigore

Se in costiera amalfitana, a Capri, Sorrento e Positano è tutto esurito, la notizia più confortante è che si stanno riprendendo finalmente anche le città d’arte, con Roma che per le vacanze di primavera vede occupato il 50% delle camere come Venezia, mentre il dato di Firenze sale al 60%. Buone anche le performance di Napoli, Palermo e Torino. A tornare non solo gli italiani, ma anche gli europei e, da oltreoceano, statunitensi e canadesi.



"L’abbattimento delle restrizioni anti-Covid anche in Italia e l’allineamento con il resto d’Europa sta aiutando molto" spiega Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, che però invita alla cautela: "Non bastano pochi sprazzi, aspettiamo a cantare vittoria, però certo sono dati incoraggianti che ci fanno sperare per l’estate".