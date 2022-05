di Silvana Piana

“Noi, oggi, dobbiamo avere una Netflix del turismo. Se un tempo ci volevano cinque click per prenotare, oggi ne basta uno”. Maria Elena Rossi (nella foto), global marketing director Enit, ha un innato senso del guardare avanti, del perseguire strategie che tengano conto di tutti i cambiamenti, di tutte le tendenze e abitudini.

E così deve essere anche per il Tourism Digital Hub, progettato grazie al motore propulsivo del Pnrr per un’offerta turistica digitalizzata, innovativa e competitiva, a disposizione di operatori, viaggiatori e istituzioni per una razionale pianificazione sui mercati. “Sono cambiati i paradigmi - sottolinea Rossi - con cui dobbiamo operare rispetto alle esigenze contemporanee del viaggiatore, al quale deve arrivare un’offerta già pronta. Bisogna rispondere al mercato con qualcosa che parli tutte le lingue. Ci vuole la capacità di creare le condizioni per dialogare con tutte le generazioni, specialmente quelle giovani”.