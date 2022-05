Liguria: un nuovo  ‘Patto del lavoro nel settore del Turismo’

13:31

Al via il nuovo ‘Patto del lavoro nel settore del Turismo’, sottoscritto dalla Regione Liguria con sindacati e categorie datoriali per l’attuazione di interventi a sostegno delle imprese per il 2022.

La misura, si legge su Hotelmag, arrivata alla quinta edizione e finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, a incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti.



L’accordo prevede un bonus di 2.500 euro per contratti minimi di 6 mesi e l’inserimento, in un secondo step, di un bonus di 4mila euro, particolarmente premiante per contratti di minimo 8 mesi. Resta invariato, invece, il bonus di 6mila euro per i contratti a tempo indeterminato.



