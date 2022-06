Viaggi nell’antica Roma, tornano gli spettacoli multimediali con la voce di Piero Angela

15:17

I Viaggi nell’antica Roma con la voce di Piero Angela tornano ad animare le notti della Capitale. Dal 10 giugno fino al 2 ottobre si potrà di nuovo assistere agli spettacoli multimediali che raccontano e fanno rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano al tempo degli antichi romani.



Per il Foro di Augusto sono previste 3 repliche ogni sera (durata 40 minuti), mentre per il Foro di Cesare è possibile accedervi ogni 20 minuti (percorso itinerante in quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50 minuti). I due spettacoli sono fruibili in audio-cuffia con ascolto in 8 lingue: italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese.



Il progetto è promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotto da Zètema Progetto Cultura. Ideazione e cura di Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso e con la Direzione Scientifica della Sovrintendenza Capitolina.



Amina D'Addario