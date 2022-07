Venezia e la tassa di ingresso: il via il prossimo 16 gennaio

09:44

A partire dal 16 gennaio 2023 entrerà in vigore a Venezia la tassa di ingresso che regolamenterà gli accessi nella città lagunare. La decisione si è resa necessaria al fine di arginare il fenomeno dell’overtourism, alimentato soprattutto dai vacanzieri mordi e fuggi, e salvaguardare il territorio.

A pagare il contributo, tramite una piattaforma multi-canale e multilingua, saranno tutti i turisti che non pernotteranno in città mentre i residenti così come i lavoratori, gli studenti, i bambini di età inferiore ai sei anni e ancora i disabili e gli accompagnatori ne saranno esenti. Il costo oscillerà tra i 3 e i 10 euro - come riporta il Corriere del Veneto - in base al periodo dell’anno, alle giornate nonché alle fasce orarie.



L’amministrazione municipale prevede inoltre di applicare degli sconti a chi prenoterà l’accesso in anticipo. L. F.