Italy Best Golf, online la piattaforma per commercializzare i pacchetti dei t.o.

IPromuovere e commercializzare i pacchetti turistici legati al golf. É quello che permette di fare Italy Best Golf, il nuovo strumento presentato in Campidoglio nel corso di un evento dedicato alla Ryder Cup.

“La piattaforma - ha spiegato Paolo Garlando, general manager Italy Best Golf - ha un accesso riservato per tutti gli operatori e gli organizzatori di vacanze sportive, i quali possono entrare, comporre e rivendere i propri pacchetti attraverso pagine personalizzate”. Il portale integra al momento l’offerta di un migliaio di fornitori tra tour operator, hotel e campi da golf della Penisola. É disponibile in italiano e in inglese, ma entro ottobre sarà online anche la versione in tedesco.



“Considerando che in Italia - ha proseguito Garlando - ogni anno arrivano in Italia 65 milioni di turisti stranieri e non meno del 5% di questi gioca a golf, viaggiando accompagnato nell’1,6% dei casi, con una spesa media, escluso viaggio, di 800 euro, potremmo arrivare a un miliardo di fatturato turistico in più nel post Ryder Cup”.