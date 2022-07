Sicilia, numero chiuso per la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa

13:58

Numero chiuso per l’accesso all’Isola dei Conigli, sulla costa occidentale di Lampedusa. Il provvedimento si è reso necessario per preservare la spiaggia e il mare da un eccessivo affollamento, e per consentire una rispettosa esperienza di fruizione del paesaggio naturale durante la stagione estiva.

Pertanto sino al prossimo 15 ottobre, l’accesso alla Spiaggia dei Conigli è regolato in due turni: mattino 8.30-13.30, pomeriggio 14.30-19.30, per un numero massimo di 550 persone per turno. Le prenotazioni sono effettuabili online sulla pagina web della riserva, gestita da Legambiente; inoltre, un vademecum illustra i comportamenti da tenere e le regole da rispettare.... (continua su HotelMag)