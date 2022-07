L’Abruzzo spinge sull’estate: via alla campagna per catturare il ‘last second’

15:55

Il suo obiettivo è di intercettare le prenotazioni ‘last second’ focalizzandosi principalmente sul turismo nazionale. La nuova campagna promozionale dell’Abruzzo parte con questo intento concentrandosi sui visitatori italiani “perché – spiega l’assessore alla Promozione turistica Daniele D’Amato – è su questa fetta di turismo che abbiamo i riscontri migliori. Non a caso, i dati di giugno sulle presenze, complici anche il ponte del 2 giugno e quello precedente del 25 aprile che ha fatto fa traino, sono a dir poco esaltanti. Questo ci lascia immaginare - ha proseguito - che l'intera estate ci regalerà numeri importanti. A causa del Covid e della guerra in Ucraina è tuttavia cambiato anche il modo di prenotare le vacanze, visto che siamo passati da prenotazioni last minute a scelte last second".

Il nuovo video promozionale

Oltre al battage pubblicitario, che in realtà è già partito da circa tre settimane e continuerà a caratterizzare tutto il periodo estivo, è stato prodotto anche un nuovo video promozionale sull'Abruzzo che sarà trasmesso sulle reti nazionali e su quelle locali delle regioni bersaglio della campagna turistica, come Lombardia e Piemonte.

Il claim scelto per il lancio della campagna estiva è ‘Abruzzo, che bella sorpresa!’.



Una terra che regala sorprese

"Non ci siamo inventati nulla di particolare - ha rivelato l'assessore - perché è quello che dicono tutti i turisti che vengono in Abruzzo. È infatti innegabile che scontiamo un gap di notorietà della nostra regione a livello nazionale, ma se riusciamo a portare turisti in Abruzzo, una volta qui, rimangono tutti colpiti da quello che questo territorio riesce ad offrire e se ne innamorano. Il nostro punto di forza è sicuramente la sostenibilità poiché in Abruzzo convivono al meglio la vocazionale industriale con quella ambientale legata ai Parchi nazionali e a quello regionale".



Per allungare il più possibile il periodo di fruizione della vacanza si è puntato su una strategia di promozione continua, che muterà a seconda della stagione fino ad arrivare ad un nuovo spot per promuovere l'offerta invernale. Intanto per quello estivo è stato coinvolto come testimoinial il campione di beach volley, l’ortonese Paolo Nicolai.