Viaggiare con i figli, ecco tutti i ponti del prossimo calendario scolastico

Finite le vacanze estive, in quest’anno scolastico sono diverse le opportunità di mini-vacanze in concomitanza con i ponti legati alle feste nazionali. In base al calendario diffuso dal Ministero dell’Istruzione la prima festa dell’anno 2022-2023 è quella di tutti i Santi, il 1° novembre, che cade di martedì; alcune scuole potrebbero prevedere un ponte dal 30 ottobre al 2 novembre.

Segue, l’8 dicembre, l’Immacolata Concezione, che cade di giovedì, consentendo un ponte fino a domenica 11; per i milanesi, poi, la vacanza potrebbe iniziare già dal 7 dicembre, festa del santo patrono della città, Sant’Ambrogio.



Quest’anno Natale si festeggerà di domenica e le scuole chiuderanno tra il 22 e il 23 dicembre (verificare sul sito dell’istituto) e riapriranno il 9 gennaio, dopo l’Epifania (venerdì 6 gennaio) e il weekend successivo.



Le vacanze di Pasqua

La Pasqua 2023 sarà domenica 9 aprile: le vacanze inizieranno il 6 per concludersi l’11, con possibili estensioni che, spiega corriere.it, vanno verificate sul sito delle singole scuole. Chi non ha interrotto a febbraio potrebbe aggiungere un giorno allo stop di aprile.



Come quella di tutti i Santi, anche la festa della Liberazione, celebrata il 25 aprile, cade di martedì, consentendo un ponte da sabato 22 a martedì 25 aprile.

Il 1° maggio cade di lunedì, mentre l’ultimo ponte prima della chiusura dell’anno scolastico, che sarà tra l’8 e il 9 giugno, è la Festa della Repubblica: il 2 giugno infatti è venerdì.