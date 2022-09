Stromboli, stop alle riprese della fiction Rai

13:16

Le riprese della fiction Rai 'Protezione civile' a Stromboli non riprenderanno. L'Isola ha detto di no al ritorno della troupe dopo l'incendio che era partito dal set lo scorso 25 maggio.

La decisione, come riporta corriere.it sarebbe condivisa tanto dalla popolazione quanto dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che ha competenza anche sul territorio di Stromboli. Il qualche ha sottolineato che l'ipotesi di non concedere nuovamente l'autorizzazione delle riprese è stata rafforzata dal sentimento degli abitanti del posto.



La richiesta ufficialmente era arrivata martedì scorso, con non poco stupore dopo i fatti di maggio scorso. A questo si sono aggiunte anche le difficoltà derivate dal nubifragio del 12 agosto che ha ulteriormente complicato la situazione.