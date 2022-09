Sicilia, gli albergatori chiedono più collegamenti sulle Eolie fino al 30 settembre

15:15

“Estendere l’orario estivo al 30 settembre anche per le Eolie”. Federalberghi Isole Minori Sicilia torna alla carica sul tema dei collegamenti marittimi, scrivendo al Ministero dei Trasporti e alla Regione Siciliana per ribadire la necessità di risolvere “la situazione inerente agli annunciati tagli che investiranno le isole siciliane sui mezzi statali (navi e aliscafi) a partire dall’1° ottobre”.

Nel comparto Eolie, sottolinea il presidente Christian Del Bono, “si assisterà al taglio di una corsa della tratta su Napoli, ma anche a una riduzione delle corse da e per Milazzo, oltre che alla perdita di un aliscafo su quattro. Anche su Ustica e nelle isole Egadi si assiste ad una rimodulazione e a un ridimensionamento di corse non favorevoli”.



“Sul bando regionale, ormai in via di aggiudicazione – continua Del Bono -, si sarebbero dovuti apportare gli accorgimenti più volte richiesti in fase di stesura, come ad esempio la messa a disposizione del mezzo di riserva, le agevolazioni un tempo previste dalla Liberty Card per i pendolari, una politica tariffaria meno rigida e penalizzante per i mezzi commerciali che viaggiano in nave per rifornire le isole”.



La richiesta

L’associazione chiede perciò interventi urgenti alla Regione e sul fronte degli assetti a sovvenzione statale, esorta il Ministero a fare “la propria parte, stanziando gli importi necessari per ripristinarli”.



Nella missiva, Federalberghi ribadisce, inoltre, la necessità di intervenire su alcune questioni rimaste in sospeso. Tra tutte quella degli “aumenti tariffari che hanno investito i mezzi a sovvenzione statale a partire dal 22 giugno scorso. Questi - insiste Del Bono - sono rimasti tali; si è solo riusciti ad evitare un ulteriore aumento”.