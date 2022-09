Osservatorio Confturismo: “A settembre in viaggio 12 milioni di italiani”

10:12

Sono 12 milioni gli italiani che andranno in vacanza a settembre. A dirlo sono i dati diffusi dall’Osservatorio Confturismo Confcommercio. Più della metà degli intervistati - 9,9 milioni - rimarranno in Italia; solo 2,1 milioni opteranno, invece, per le destinazioni estere.

I numeri dell’Osservatorio parlano perciò di un mese positivo per i viaggi, a conclusione di una stagione estiva in cui saranno complessivamente – a partire da giugno - 30 milioni coloro che si sono concessi almeno una vacanza.



La vacanza a settembre

Per più di 4 italiani su 10, quella di settembre, sarà la vacanza principale dell’estate, con una durata media di 5 giorni.



Meta prediletta si conferma ancora il mare, nel 33% dei casi, seguita dalla montagna al 18%. Città d’arte, grandi città e piccoli borghi realizzano insieme un ulteriore 30% delle preferenze.



Nella Penisola, top destination è la Toscana, seguita in ordine da Sicilia, Sardegna e Campania. All’estero, le destinazioni restano quelle che hanno dominato per tutta l’estate: Spagna, Francia, Grecia e a seguire la Croazia.



La spesa media si attesta intorno ai 720 euro per persona. Si oscilla dai quasi 300 euro per un weekend fino agli oltre 1.280 euro per una vacanza di 7 o più giorni, tutto compreso.



La decisione di partire a settembre sembra essere una scelta consapevole, non un ripiego o una costrizione: le due motivazioni maggiormente addotte dal campione sono infatti la voglia di ‘staccare’ per una breve pausa – soprattutto nella fascia di età 34/54 anni – e il piacere di viaggiare in bassa stagione per gli ultra 55enni.



Il 14% degli intervistati dichiara inoltre di aver preso in considerazione i prezzi vantaggiosi, mentre si attesta intorno all’11% la quota di chi dichiara esplicitamente di non essersi potuto permettere una vacanza nei mesi precedenti a causa di costi non accessibili.