Toscana e l'estate del grande ritorno delle città d'arte

12:55

Pubblicità

"Città e centri d’arte della Toscana di nuovo protagonisti. Le previsioni dell’Assessorato regionale al Turismo, per l’ultimo trimestre, stimano un robusto incremento dei flussi (+43,8 per cento) verso destinazioni storiche quali Firenze, Siena o Lucca, confermando il ritorno dei visitatori europei già apprezzato nel corso dell’estate (+47,7 per cento). “Di mese in mese anche la domanda turistica straniera sembra normalizzarsi rispetto agli sconvolgimenti del periodo pandemico - osserva Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione Toscana - andando a sostenere pure i territori costieri (+5,1 per cento). È inoltre significativo che, al di là degli statunitensi, stiano riaffacciandosi visitatori di Paesi lontani come Australia, Canada, Brasile e Israele...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)