Governo, si stringono i tempi: il giuramento potrebbe arrivare domenica

10:18

Tempi stretti per il nuovo Governo. Oggi in mattinata si chiuderà il giro di consultazioni con il presidente della Repubblica.

Come afferma ilsole24ore.com il processo che porterà alla formazione del nuovo esecutivo potrebbe dunque vedere un'accelerata nelle prossime ore. Considerati anche i risultati delle consultazioni elettorali, l'incarico potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi.



Nella giornata di domani il presidentre del Consiglio incaricato (con ogni probabilità Giorgia Meloni) potrebbe sciogliere la riserva e presentare le proposte per la lista dei ministri. E il giuramento del nuovo Governo potrebbe arrivare già il giorno successivo, ovvero domenica.



Intanto si inseguono le ipotesi sui possibili titolari dei vari dicasteri. E pochi dettagli arrivano sul futuro delle competenze in materia di turismo.