Tci lancia le nuove Guide Verdi d’autunno

21:00

Bologna, Marche, Trieste e Venezia sono le protagoniste delle Guide Verdi lanciate dal Touring Club Italiano per l’autunno 2022.

I nuovi libri di viaggio propongono itinerari alla scoperta delle opere, dei monumenti e delle attrazioni da non perdere, attraverso il racconto di autori, scrittori, flaneur e cacciatori di esperienze. Non mancano poi i ‘Percorsi d’autore’ a cura di firme illustri della letteratura contemporanea.



Le guide dono acquistabili in tutte le librerie, nello store online del Tci e nei Punti Touring.