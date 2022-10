La Liguria supera i livelli pre Covid con numeri da record per settembre e ottobre

10:35

Sarà archiviata come un’estate da record quella della Liguria, che nei primi 8 mesi dell’anno è tornata a superare i dati del 2019 in termini di presenze, ma che potrà contare su risultati per settembre e ottobre, complice le alte temperature fuori stagione, mai fatti registrare prima.

Un dato salutato con grande soddisfazione dal Governatore della Regione Giovanni Toti, che ha evidenziato come si tratti di numeri che “devono fare riflettere in prospettiva futura”, con una politica di aiuti in particolare alle assunzioni nei periodi di spalla con l’obiettivo di dare continuità al settore con una vera e propria destagionalizzazione.



“Serive però contemporaneamente – ha concluso Toti - che gli imprenditori del settore investano per rendere questo trend stabile e duraturo”.