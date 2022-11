Monterosa Ski, si riparte il 2 dicembre: invariate le tariffe degli skipass

15:11

E’ fissata per il 2 dicembre la data per la ripresa della stagione invernale sulle piste del comprensorio Monterosa Ski, nelle valli a cavallo tra Valle D’Aosta e Piemonte.

Si tratta di una stagione su cui si punta molto per il rilancio per il comparto, confidando anche sul ritorno dei viaggiatori stranieri. E per incentivare la ripresa è stato deciso di non aumentare i prezzi degli skipass, mantenendo quindi le stesse tariffe dello scorso anno.



“Ed è proprio in tema di skipass la prima vera novità della stagione 2022-23 – si legge in una nota della società -: la reintroduzione del mattutino, che lo scorso anno era stato sospeso a causa del contingentamento che aveva colpito le stazioni sciistiche italiane e che rendeva complessa la sua gestione. Non essendoci più restrizioni, torna, quindi, un prodotto molto amato soprattutto nei mesi di marzo e aprile, quando le giornate più calde e lunghe rendono la neve pomeridiana meno consistente”.