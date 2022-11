Enit: nasce la Research Library per gli attori del turismo

15:14

Uno strumento rivolto agli attori del comparto turistico per offrire aggiornamenti, orientamenti e supporti in termini di data driven. E’ questo l’obiettivo della nuova Research Library ‘ospitata’ sul nuovi sito dell’Enit.

“Si tratta di un punto informativo unico e di facile consultazione su mercato, industria e destinazioni turistiche – spiega l’Agenzia -, utile per rimanere aggiornati sui cambiamenti del comportamento dei turisti, i trend e avere contezza delle azioni delle imprese del settore o di altri comparti in Italia e a livello internazionale nonché per conoscere l’andamento evolutivo delle destinazioni turistiche italiane ed estere e la loro capacità e le strategie per competere sul mercato”.



La Research Library è divisa in quattro sezioni: Market knowledge; Business trends & performance; Destination competitiveness & performance; Cues from outside tourism. Sarà possibile navigare e sfogliare rapporti, ricerche e analisi selezionate tra fonti di settore autorevoli.