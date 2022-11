Il Natale di Cinecittà World: luci e intrattenimento fino all’8 gennaio

16:59

A Cinecittà World è tempo di celebrare il Natale. Fino a domenica 8 gennaio il parco divertimenti del cinema e della tv della Capitale si trasforma in un Villaggio di Natale.

Pubblicità

Cinecittà Street si vestirà dei colori del Natale e non mancheranno 14 attrazioni e spettacoli a tema, tra cui il musical 'Natale a Cinecittà World' in scena tutti i giorni al Teatro1.



E ancora Mercatini di Natale e prelibatezze. Nella casa di Babbo Natale Santa Claus aspetterà i piccoli ospiti per leggere le loro letterine.



“Dopo il grande successo di Halloween, con oltre 60mila presenze, Cinecittà World è pronta a stupire nuovamente i suoi ospiti – spiega in una Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World – quest’anno la magia del Natale si respirerà già dall’ingresso del parco. Natale è il periodo più atteso e, soprattutto in questo inverno cupo, abbiamo bisogno di vivere dei momenti belli con i nostri cari.”



Di sera, i visitatori potranno ammirare Polvere di Stelle, percorso di luci d’autore.



Novità sarà inoltre lo Scivolo di Natale.



Protagonisti anche i grandi classici del cinema: gli appassionati del genere con Gocce di Cinema potranno rivivere le scene dei film più belli di sempre su un maxischermo ad acqua nella piazza del Parco.



Dal 3 dicembre sarà proposto poi il Regno del Ghiaccio, snow park al coperto.



Il 25 dicembre nel parco sarà celebrata la Santa Messa, con ingresso gratuito per tutta la giornata per chi vi partecipa, e non mancherà il pranzo.



Il culmine dei festeggiamenti sarà il 31 dicembre con la festa di Capodanno.



La stagione 2022 terminerà l’8 gennaio con il weekend della Befana.