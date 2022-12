Veneto: netta ripresa nei primi 8 mesi dell’anno, estate ai livelli pre pandemici

16:24

“Il trimestre estivo giugno-agosto può essere paragonato al medesimo trimestre del 2019, con la Costa Veneta a fare da traino con 19.172.710 presenze, pari al 52,4% del totale. Con un -5,1% negli arrivi e un -4% nelle presenze in questo periodo, possiamo dire che stiamo ritornando ai flussi turistici pre-covid, e teniamo conto che il 2019 è stato l’anno record”.

Così l’assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner commenta i dati estivi e dei primi 8 mesi dell’anno. Una ripresa piena per il territorio, con i viaggiatori italiani ormai al livello prepandemico, mentre gli stranieri, complice una prima metà dell’anno più difficile, sono ancora in calo di quasi 20 punti percentuali sul 2019.



“I primi segnali incoraggianti li abbiamo avuti ad aprile, con un trend di crescita che si è confermato poi nei mesi estivi, con punte massime in luglio, mese in cui la destinazione Veneto ha realmente sfiorato le cifre del 2019, così come agosto 2022 ha registrato un +4,5% di arrivi rispetto ad agosto 2021” specifica ancora l’assessore.