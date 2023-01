Tassa di soggiorno, Siena dice no all’aumento: “Obiettivo destagionalizzare”

08:47

“Nessun aumento della tassa di soggiorno, ma continueremo a investire sul turismo per destagionalizzare le presenze a Siena: gli ultimi segnali sono più che incoraggianti, nonostante post pandemia e crisi energetica”.

L’assessore al commercio e turismo del Comune di Siena Stefania Fattorini fa il punto della situazione sulle presenze turistiche in città a conclusione delle festività natalizie. “I dati, ancora non definitivi, sono molto positivi, frutto anche delle strategie applicate dal Comune con gli eventi del cartellone ‘L’arte illumina il Natale’ e del Capodanno. E conclude: “Non abbiamo mai pensato di aumentare questa tassa, fermo restando l’utilizzo della stessa per politiche di sviluppo turistico”.

Paola Trotta