Turismo pet-friendly. il Piemonte si promuove in tv

09:15

Il Piemonte del turismo ‘pet friendly’ si promuove in tv, con la partecipazione della Regione al programma“Dalla parte degli animali”, condotto da Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente. Sono previsti 6 momenti sul territorio, si legge su Hotelmag, realizzati con il supporto di Visit Piemonte e delle Atl, programmati su Rete 4 Mediaset.

Nel Torinese, con la collaborazione di Turismo Torino e Provincia, sono state coinvolte, per le prime due rubriche, le location della Palazzina di Caccia di Stupinigi, del Museo dell’Automobile, del Parco del Valentino e della Reggia di Venaria, con un focus sul centro storico della città a misura di 4 zampe, con le sue zone verdi e il City sightseeng. A seguire si parlerà del Cuneese, del Biellese, del Distretto dei Laghi e dell’Alessandrino, con il supporto delle rispettive Atl.



“I canali televisivi rappresentano un importante veicolo di visibilità da cui ci aspettiamo ricadute economiche dirette e indirette sui territori – ha sottolineato l’assessora regionale a Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria Poggio -. La destinazione Piemonte ha un’offerta in aumento, e stiamo quindi lavorando per promuovere il turismo in chiave pet friendly, riconoscendo che questo contribuisce anche alla crescita civile, culturale e sociale delle località ospitanti e dei visitatori”.



Secondo una ricerca Coldiretti, nella scorsa estate 8,5 milioni di italiani hanno scelto di partire con il proprio animale da compagnia, grazie anche a un’accresciuta cultura dell’ospitalità amica dei 4 zampe lungo tutta la penisola. Da una ricerca Enit, presentata a TTG Travel Experience 2022, emerge che, tra i servizi più richiesti per il turismo outdoor e sostenibile, ci sono quelli pet friendly, scelti dal 19% degli utenti. L’Italia risulta, inoltre, il Paese più accogliente al mondo per questo target, per strutture turistiche, servizi e diritti degli animali: lo rivela uno studio condotto da The Swiftest, start-up americana che si occupa di assicurazioni di viaggio, che ha messo a confronto 51 Paesi su 8 parametri.