L’inflazione non risparmia i musei: aumentano i biglietti

10:29

Un aumento in media del 10% solo nell'utlimo anno: questo quello che emerge dall'indagine di Altroconsumo sui prezzi dei biglietti dei musei.

L'assocazione, come riprende ilsole24ore.com ha preso in esame le tariffe per l'ingresso dei 15 musei più visitati in Italia del 2022 a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino, Milano e Caserta. La media dei rincari negli ultimi dodici mesi raggiunge la doppia cifra seguendo, a grandi linee, l'inflazione generale.



Tra gli aumenti più consistenti quelli del Colosseo, +29% in 4 anni. In media a Roma l'incremento è stato del 2% in un anno. A Firenze invece i prezzi sono saliti del 4%, mentre Napoli raggiunge un +33%. Venezia si mantiene nella media con un +10%, così come Torino, dove però il solo Museo Egizio ha registrato un +20%. In Piemonte si trova però una delle poche eccezioni: la Reggia di Venaria, che ha tagliato i prezzi del 20%.