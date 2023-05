Onorato, Roma: “Ecco perché la Capitale deve investire sul segmento lusso”

09:23

“È un momento molto fortunato per Roma, perché tutti i gruppi alberghieri che volevano investire, hanno trovato finalmente risposte certe e i numeri parlano chiaro: al nostro arrivo avevamo un terzo dei posti letto cinque stelle lusso di Milano, entro i prossimi 3 anni ne avremo il 30% in più e il doppio entro i prossimi 5 anni”. A parlare del recupero sul fronte della ricettività up level intrapreso dalla Capitale è l’assessore al Turismo, Alessandro Onorato.

La promozione

“Il nostro è un recupero fisiologico dovuto sicuramente al valore del brand Roma nel mondo, ma anche a politiche di promozione molto più mirate, con investimenti nel mice, nel congressuale e soprattutto nei grandi eventi”. Un riposizionamento necessario, secondo Onorato, per una città che conta poco più di mille hotel, di cui solo 51 cinque stelle: “Non si tratta di rendere più elitario il turismo, ma di diversificare. Quando arriveremo quasi a quadruplicare l’offerta degli hotel di lusso, andremo a raggiungere un numero fisiologico, alla portata della città”. A. D. A.