Sardegna, ecco tutte le spiagge a numero chiuso nell’estate 2023

16:24

Arriva l’estate e arrivano le ordinanze dei comuni per difendere le spiagge. Un giro di vite lo dà la Sardegna, in cui molti comuni hanno annunciato l’introduzione del numero chiuso sulle spiagge, oltre al divieto di abbandonare i rifiuti e di fumare.

Nel Nord, nell’area di San Teodoro, l’accesso alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu sarà a numero chiuso. Dal 15 giugno e fino al 15 settembre nelle due spiagge sono stati confermati gli ingressi contingentati con un massimo di 1.447 persone al giorno per Cala Brandinchi, mentre per la spiaggia di Lu Impostu con vista sull’isola di Tavolara, i numeri sono superiori: 3.352 persone al giorno, per una capienza totale di 4.779 inclusi i posti assegnati alle concessioni balneari.



A Nord Ovest sulla spiaggia della Pelosa a Stintino l'accesso a numero chiuso prevede un massimo di 1.500 persone al giorno dalle 8 alle 18. Costo del ticket è di 3,50 euro: per l'ingresso è necessario il ticket prenotato online e la stuoia ed è vietato fumare in spiaggia.



Nell’arcipelago de La Maddalena proprio in questi giorni c’è chi sembra aver violato il divieto assoluto di mettere piede sull'isola di Budelli, ma è previsto il numero chiuso anche a Cala Coticcio e a Cala Brigantina.



Spiagge a numero chiuso anche in Ogliastra, nella zona centro orientale dell'isola. L'ingresso contingentato riguarderà le spiagge di Goloritzé, dove potranno accedere 250 persone, la spiaggia dei Gabbiani che potrà ospitare 300 persone. A Ispuligedenìe (Cala Mariolu) potranno entrare 700 persone mentre a Cala Birìala 300 persone. Tempo limitato a un massimo di 90 minuti per chi arriva in spiaggia con i barconi.



Nella Sardegna sud orientale a Villasimius, ingresso contingentato a Punta Molentis: 500 persone al giorno, e ticket di 1 euro a persona. Per chi arriva in auto il costo sarà di 10 euro per la macchina e 1 euro a testa per tutte le persone. Chi arriva in moto pagherà 5 euro più 1 euro a persona. Nel sud ovest, a Tuerredda nel comune di Teulada, l'ingresso contingento riguarda 1.100 persone.