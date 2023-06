Sicilia, aumenta la tassa di soggiorno a Palermo

09:14

Aumenta l’imposta di soggiorno negli alberghi di Palermo. Il rialzo è previsto da una delibera approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale e propedeutica all’approvazione del piano di riequilibrio che l’Amministrazione dovrà varare entro la fine di questo mese.

Lo scopo della misura – che dovrebbe entrare in vigore in autunno - è “finanziare interventi in materia di turismo, compreso il sostegno delle strutture ricettive, e in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché dei relativi servizi pubblici locali”, si legge su Ansa.it.



Per le strutture ricettive la tassa oscillerà tra 1 euro (strutture con una sola stella) a 5 euro (alberghi di lusso).



Per le strutture extralberghiere e per le locazioni brevi (per un uso abitativo non superiore ai 30 giorni) l’imposta sarà di 2 euro a notte.