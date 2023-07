Concessioni balneari, Santanchè: “Al lavoro sulla soluzione migliore”

11:54

“Siamo nella fase di raccolta dei dati, stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) sull’impegno dell’Esecutivo in merito alla questione delle concessioni balneari, mentre crescono i timori nel comparto a pochi mesi dalla scadenza.

Intervistata da Il Secolo XIX, la titolare del Mitur ha spiegato che “le criticità che la Bolkestein ha prodotto nel nostro Paese sono state sempre al centro dell’attenzione di questa maggioranza e del Governo. Per questo – ha continuato - è stato istituito un tavolo interministeriale con i rappresentanti dei ministeri competenti, delle Regioni e delle associazioni di categoria, chiamato ad avviare la mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale, in merito alle concessioni balneari”.



Un lavoro, questo, che ha come obiettivo “quello di capire se vi è scarsità o meno della risorsa”.



Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha sospeso l’aumento del 25% dei canoni balneari, ritendendo fondato il sospetto di illegittimità del provvedimento.