Balneari, il 24 ottobre udienza in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato

12:49

È fissata per il 24 ottobre l’udienza in Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dal Sindacato italiano dei balneari di Confcommercio (Sib) per annullare la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha disapplicato la legge Centinaio e fissato la scadenza delle concessioni vigenti al 31 dicembre 2023.

Per il Sib si tratta di “sentenze fortemente criticate dal mondo accademico e certamente subita dalla parte rilevante della stessa giustizia amministrativa”. Il Consiglio di Stato, continua il sindacato in una nota, “con queste sentenze in un eccesso di giurisdizione si è sostituito al legislatore, alla Corte Costituzionale e persino alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Era per tanto non solo opportuna, ma financo doverosa la loro impugnatura davanti all’Organo giudiziario superiore costituito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite”.



Il Sindacato dei balneari precisa di aver avanzato il ricorso “nell’interesse di tutti i balneari italiani, indipendentemente dall’organizzazione in cui si riconoscono”.