Concessioni balneari, il Consiglio di Stato: “La proroga è illegittima”

10:07

Per il Consiglio di Stato la proroga delle concessioni balneari fino al 2024 “è illegittima”. Così ha sentenziato, intervenendo su un ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza contro il Comune di Manduria.

Nel pronunciamento, pubblicato il 1° marzo, il Consiglio di Stato ha scritto che “le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto la proroga delle concessioni non devono essere applicate”, sottolineando che, riporta ilrestodelcarlino.com, “ci sono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire il rilascio delle concessioni demaniali”.



Sul tema è atteso per il 20 aprile il pronunciamento della Corte di giustizia europea, che dovrebbe muoversi nella stessa direzione.