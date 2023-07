Liguria, exploit estivo: occupato il 94% delle camere disponibili

12:55

Si guadagna il gradino più alto del podio tra le regine del mare Italia. La Liguria risulta infatti la regione con il maggior numero di prenotazioni, registrando il 94% delle camere occupato, seguita da Lazio, Toscana e Veneto, tutte all’88%.

La rilevazione è quella di Cst per Assoturismo Confesercenti, che ha analizzato la disponibilità ricettiva online sui principali portali web. Le cifre sono relative al fine settimana di metà luglio e mostrano come il maggior numero di prenotazioni nel nostro Paese sia stato rilevato per le strutture delle località costiere e dei laghi, anche se con qualche segnale di leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2022.



In crescita città d'arte e montagna

In base a quanto riportato da genovatoday.it, a livello nazionale continua a crescere la richiesta di prenotazioni per le città d’arte, dove i tassi di occupazione salgono all’84% della disponibilità complessiva. Incoraggiante anche il trend di località termali e montane, i cui tassi di occupazione raggiungono, rispettivamente, il 73 e l'82%.



"La domanda turistica per il nostro Paese continua a essere forte, soprattutto nei mercati esteri: le presenze di visitatori stranieri crescono più velocemente di quelle italiane” commenta Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti.