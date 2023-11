Cervinia cambia nome, da oggi è Le Breuil

10:42

Addio Cervinia. Da oggi, la famosa località sciistica cambia nome, o meglio, torna al nome che ha avuto fino al 1934: Le Breuil. Il provvedimento, che arriva alla fine di un iter iniziato nel 2011, è stato sancito da un decreto del presidente della regione Valle d’Aosta e scatta da oggi.

La scelta sancisce la fine del toponimo nato nel 1934, quando l’italianizzazione dei luoghi (e dei nomi) era d’uso.



Il ritorno al passato, con il nome di Le Breuil, non creerà però solo problemi per i residenti, che dovranno cambiare carte d’identità, certificati anagrafici, dati del catasto, indirizzi sulle bollette e così via. L’attuale amministrazione comunale, guidata dalla sindaca appena eletta Elisa Cicco, teme ripercussioni turistiche.



Il brand Cervinia, infatti, è ormai noto e riconosciuto in Italia e nel mondo e ribattezzare la località può provocare disorientamento nei turisti, soprattutto quelli che arrivano dall’estero nella stagione invernale per sciare. “Lavoreremo con la Regione per sistemare la situazione – dice la sindaca -. L’identità verrà difesa in tutti i modi. Lo garantisco”.