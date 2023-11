Bergamo e Brescia: gli ultimi appuntamenti per l'anno di Capitale italiana della cultura

13:37

Si avvicina il passaggio di testimone per la Capitale italiana della cultura. Il prossimo 19 dicembre Bergamo e Brescia festeggeranno i 12 mesi trascorsi all’insegna del titolo che le ha unite per tutto il 2023. Le due città si animeranno per la Cerimonia di chiusura: l’appuntamento, si legge su Hotelmag, è per le ore 17 nei teatri simbolo della città, rispettivamente il Donizetti e il Teatro Grande, per poi proseguire con una festa popolare nelle strade dei centri cittadini sino alle 22.30.

Intanto Pesaro si prepara a entrare nel ruolo di Capitale italiana della cultura 2024: con l’accensione dell’albero di Natale, in piazza del Popolo, la città ha dato il via all’iniziativa “Pesaro nel Cuore”. Per 43 giorni si alterneranno concerti, cori, spettacoli, performance di danza, istallazioni artistiche, mercatini, proposte di shopping e degustazioni, divertimento sulla pista di pattinaggio, laboratori per bambini: un’edizione speciale, che traghetterà la città di Gioachino Rossini nel 2024, con un denso programma di eventi culturali e artistici.