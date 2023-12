08:05

Un biglietto unico integrato su diversi servizi, dai trasporti al teatro, dal noleggio auto alla prenotazione di un hotel. È l’obiettivo del Veneto che attraverso il finanziamento Pnrr per il progetto MaaS (Mobility as a Service) vuole sviluppare una piattaforma digitale, che consentirà di pianificare itinerari scegliendo fra diverse forme di trasporto pubblico locale in modo semplice, e con la possibilità di accedere ad ulteriori servizi come ad esempio la prenotazione di un hotel, il noleggio di un'auto, l'acquisto di un biglietto per il teatro, e così via.

I primi a partire saranno i territori a vocazione turistica: il lago di Garda, il litorale veneziano, le città d'arte Padova, Venezia, Verona, e Cortina, in vista dei Giochi Olimpici Invernali.



“Vogliamo testare la piattaforma dalla seconda metà del 2024 per capire le effettive potenzialità e capire come implementare e perfezionare il servizio, partendo da un campione significativo di utenti” ha spiegato la vicepresidente della Regione Elisa De Berti.



Il lavoro parte da una raccolta dati per costruire una piattaforma infrastrutturale pubblica, ovvero un registro digitale degli operatori del trasporto pubblico, che possa erogare agli operatori della mobilità i dati così da offrire un servizio sempre più strutturato ed efficiente oltre che sostenibile ed intermodale.



“Con questo progetto - ha spiegato l'assessore all'Agenda Digitale Francesco Calzavara - continua il nostro impegno di rendere il Veneto una "data region" ovvero una regione orientata a raccogliere, analizzare, elaborare e restituire i dati al territorio per sviluppare politiche e servizi pubblici sempre più efficaci. Nell’ambito della nostra Veneto data platform, con il progetto Maas completeremo il verticale sulla mobilità favorendo nuovi servizi per i cittadini”.