Visit Rome Pass prolunga la durata a 7 giorni

Arriva la versione ‘lunga’ di Visit Rome Pass, l’abbonamento per visitare la città eterna già presente nelle sue opzioni da 2 e 3 giorni. Ora è disponibile anche per la durata di 7 giorni, offrendo la possibilità di maggiore tempo per vivere la Capitale.

Realizzato da Visit Italy, l’abbonamento permette di accedere alle più iconiche attrazioni di Roma, come i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino, la Galleria Borghese e Castel Sant'Angelo. Inoltre, incluso nella card vi è l’accesso illimitato ai trasporti pubblici per una settimana. Sarà possibile, infine, arricchire il servizio con Hop on Hop Off Full Days e con il transfer A/R Roma Fiumicino.



L’applicazione Visit Rome Pass è di facile utilizzo: è possibile accedere alle attrazioni con un voucher digitale che apparirà nella sezione MyPass della app Visit Rome Pass. Per accedere gratuitamente ai mezzi pubblici sarà necessario invece ritirare una card fisica.