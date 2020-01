Germania: investimento record di 86 miliardi di euro per la rete ferroviaria

13:58

Un investimento record, per la manutenzione e la riqualificazione della rete ferroviaria entro il prossimo decennio: è di 86 miliardi di euro la cifra messa a budget dalla Germania e destinata al trasporto su treno. Secondo quanto riportato su ETurboNews, 62 miliardi saranno a carico del governo tedesco mentre i restanti 24 arriveranno da Deutsche Bahn: il tutto è sancito da un contratto siglato dalle due parti, che rappresenta l'investimento più grande mai registrato nella storia della Germania.

Secondo il ministro tedesco dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali, Andreas Scheuer, "gli anni Venti saranno l'epoca d'oro per le Ferrovie tedesche: stiamo firmando il più grande programma di modernizzazione mai realizzato in Germania".



In particolare, ogni anno saranno rinnovati 2mila chilometri di binari e 2mila punti di commutazione. Entro il 2030 saranno rinnovati anche 2mila ponti ferroviari, mentre sette miliardi di euro saranno spesi solo per la tecnologia del segnale. Deutsche Bahn ha annunciato di voler aumentare la flotta di treni Ice 4 superveloci dagli attuali 39 a 137. O. D.