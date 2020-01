La nuova Tokyo delle Olimpiadi

09:16

Tokyo è una destinazione in continua trasformazione e mai come quest'anno, con i grandi eventi sportivi in programma, fervono lavori un po' ovunque.

Shibuya

Punta di diamante della trasformazione urbanistica è il quartiere di Shibuya. A novembre 2019, la celebre stazione ferroviaria ha rinnovato la sua area sotterranea e ha inaugurato un edificio iconico: Shibuya Scramble Square. Una struttura di 47 piani con attrazioni turistiche, spazi per lavorare e negozi di grandi marchi. La sua attrazione principale è lo Shibuya Sky, un ponte di osservazione all'aperto....(continua nella digital edition)