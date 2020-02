08:04

In una fase delicata per il turismo internazionale, gli operatori italiani stanno alla finestra monitorando con attenzione l’evoluzione della domanda, certi comunque dell’impennata che l’Egitto registrerà anche quest’anno. Visione pienamente condivisa anche dal direttore generale del Turismo Internazionale dell’ente del turismo egiziano Emad Fathy Abdalla (nella foto), un passato di direttore per il mercato italiano alle spalle, che tiene a sfatare subito il mito di prezzi in crescita esponenziale.

Prezzi sotto controllo

“È vero, i prezzi delle vacanze in Egitto sono aumentati, ma a causa soprattutto del caro carburante e i valori stanno tornando su livelli normali”.

Il 2019 è stato un anno record per il Paese e “Anche nel 2020 ritengo ci sarà una forte crescita, non solo sul segmento balneare ma anche su quelli legati alla cultura e a particolari target di riferimento come il diving”.



I nuovi t.o.

Anche sul fronte dell’affollarsi di nuovi t.o. italiani su un prodotto che nel Mediterraneo non ha eguali, Abdalla ha le idee chiare: “C’è spazio per tutti, perché l’Egitto offre una proposta diversificata e valida 365 giorni all’anno”.

