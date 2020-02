Usa, il Dipartimento di Stato vieta le crociere in Asia

21:00

Vietate le crociere in Asia. È questo, in sintesi, il testo del warning emesso dal Dipartimento di Stato americano, che a causa del coronavirus chiede a tutti i cittadini statunitensi di “riconsiderare l’idea di viaggiare sulle navi da crociera verso o all’interno dell’Asia”.

“La situazione - spiega l’avviso - è in continua evoluzione e i cittadini statunitensi che viaggiano sulle navi potrebbero essere coinvolti in restrizioni di viaggio che potrebbero avere ripercussioni sul loro itinerario e sulla possibilità di scendere dalla nave. Oppure potrebbero essere soggetti alle procedure di quarantena attuate dalle autorità locali”.



No al rimpatrio

Il Dipartimento di Stato, spiega travelmole.com, ha lasciato anche intendere che non è sua intenzione rimpatriare i passeggeri delle navi nuovamente, dopo quanto già accaduto la scorsa settimana per gli americani in quarantena sulla Diamond Princess.



“Tali voli di rimpatrio - precisa il funzionario del Dipartimento di Stato Ian Brownlee - non riflettono la nostra pratica standard e non dovrebbero essere considerati un’opzione per i cittadini statunitensi sotto potenziale rischio di quarantena da parte delle autorità locali”.