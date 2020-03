E’ ufficiale: cancellata l’edizione 2020 dell’Itb di Berlino

08:30

L’Itb di Berlino quest’anno non si terrà. A causa della rapida diffusione del nuovo coronavirus, il Ministero Federale della Salute e il Ministero Federale dell'Economia tedeschi hanno manifestato parere negativo sull’effettuazione della fiera.

Restrizioni troppo onerose

L'autorità sanitaria responsabile del distretto di Charlottenburg-Wilmersdorf a Berlino aveva così imposto restrizioni significativamente più severe per lo svolgimento dell'evento. Tra le richieste – si legge in una nota diffusa da Itb -, ciascun partecipante avrebbe dovuto dimostrare alla Fiera di non provenire da un'area a rischio o di non essere stato in contatto con persone provenienti da un'area a rischio. La Fiera di Berlino si è detta impossibilitata a soddisfare pienamente questi requisiti.



Una responsabilità troppo grande

Christian Göke, ceo di Fiera Berlino, ha dichiarato: "Con oltre 10mila espositori provenienti da oltre 180 paesi, Itb Berlin è estremamente importante per l'industria turistica mondiale. Non possiamo ignorare la nostra responsabilità in merito alla salute e alla sicurezza dei nostri visitatori, espositori e dipendenti. È con grande rammarico che ci vediamo quindi costretti a cancellare quest’anno la manifestazione”.



Wolf-Dieter Wolf, presidente del Consiglio di vigilanza della Fiera di Berlino, ha aggiunto: "E’ la prima volta che una manifestazione con 54 anni di attività alle spalle si vede costretta ad affrontare una simile situazione. Vorremmo ringraziare tutti gli espositori e i partner di tutto il mondo che negli ultimi giorni e settimane hanno ci hanno sostenuto. Speriamo di proseguire al più presto la collaborazione con i nostri partner sul mercato”.