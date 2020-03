Viaggi negli Usa: l'aggiornamento di oggi della Farnesina

12:12

È di questa mattina l’ultimo aggiornamento riportato dal sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, che in parte modifica la normativa relativa ai controlli ai quali devono sottoporsi i visitatori italiani che entrano negli Stati Uniti.

Il consiglio del Cdc

“Ai viaggiatori, anche italiani, che non presentino alcun sintomo e che abbiano quindi superato tutti i controlli e siano entrati nel Paese - si legge nella nota di oggi - il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie consiglia a titolo precauzionale, tra le altre cose, una quarantena domiciliare volontaria di 14 giorni. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità di frontiera".



Confermati i controlli in frontiera

Per il resto, confermati i controlli in frontiera: “I passeggeri provenienti da località a rischio coronavirus, ivi inclusa l’Italia, saranno sottoposti a screening sanitari sia negli aeroporti di partenza che all’arrivo negli Usa. Durante i controlli in partenza (controllo termico, valutazione medica, questionario con la storia di viaggio), in caso di sintomi o di casi sospetti, potrà essere negato l’imbarco. All’arrivo, per i passeggeri sintomatici sarà disposto l’isolamento”.