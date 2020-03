Von der Leyen, Ue: “Garantiremo flessibilità e aiuti per l’Italia”

16:23

Dopo che le Borse europee hanno raccolto positivamente la marcia indietro della Bce in merito alle dichiarazioni di Christine Lagarde, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, conferma l’impegno di Bruxelles nel sostenere i Paesi colpiti dall’emergenza covid-19. “Dobbiamo prendere decisioni audaci e coraggiose a tutti i livelli, perché lo choc causato dal coronavirus non crei danni permanenti alle nostre economie”, ha dichiarato oggi.

Von der Leyen, riporta Corriere.it, assicura flessibilità. “Gli Stati membri devono sentirsi liberi di adottare le misure a sostegno dei settori più colpiti e alle persone. Concederemo la massima flessibilità sul patto di Stabilità e gli aiuti di Stato”.



Liquidità per le aziende

Necessario per l'Ue sarà “dare liquidità alle aziende, soprattutto alle Pmi – ha sottolineato Von Der Leyen -. Bisogna evitare che uno choc temporaneo diventi durevole. Non bisogna perdere flessibilità produttiva”.



Aiuti per l’Italia

Per quanto riguarda la Penisola, la presidente della Commissione Ue ha confermato che “siamo assolutamente pronti ad aiutare l’Italia. Tutti sappiano che il Paese ha bisogno di aiuto subito. Vogliamo aiutare le persone. Sosteniamo gli italiani”.



Spostamenti

Mentre sul fronte della chiusura delle frontiere e degli spostamenti tra gli Stati membri. Von der Leyen ha tenuto a precisare che “alcuni controlli possono essere giustificati, ma un divieto generale di viaggio non è considerato efficace dall’Oms e ha un impatto sociale ed economico notevole, oltre a sconvolgere la vita delle imprese e delle persone. Le misure adottate devono essere proporzionate”.