Tutto il Cile in tre app, il Paese si esplora su smartphone

21:00

Anche il Cile si affida alla tecnologia per mantenere il contatto con i viaggiatori repeater amanti del Paese, ma anche per sfruttare i viaggi virtuali per catturare potenziali nuovi arrivi quando il mondo del travel potrà ripartire.

Tre le opzioni. La prima, direttamente dal portale turistico ufficiale del Cile, Chile Travel App “è una guida virtuale completa, con tutta una serie di informazioni che rendono la visita del paese facile, divertente e confortevole”, si legge in una nota.



Chile 360 offre invece immagini e video a 360° delle destinazioni più rappresentative del Cile. “Con i vostri occhiali di realtà virtuale proverete l'adrenalina della scalata delle Torri del Paine – prosegue il comunicato -, rimarrete impressionati dall'immensità del deserto di Atacama o potrete fare un tour tra i Moai e vulcani della magica Rapa Nui”.



Infine Chile Mobile Observatory: il Cile infatti è la capitale mondiale dell'osservazione astronomica, con oltre il 40% degli osservatori scientifici installati nel nord del paese. Con l’applicazione sarà possibile ammirare affascinanti immagini di stelle, nebulose, scontri di galassie e colossali esplosioni stellari, tra le tante altre.