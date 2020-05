Philadelphia, Caren nuovo presidente e ceo del Phlcvb

21:00

Gregg Caren (nella foto) è il nuovo presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau (PHLCVB). Una scelta strategica nell’ottica di una ripartenza post-pandemia, dal momento che in precedenza Caren, con un’esperienza ultratrentennale nel settore, ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President, Sales & Strategic Business Development per ASM Global, il più grande organizzatore di eventi al mondo con 350 spazi per spettacoli sportivi e culturali.

Ha rivestito anche altri incarichi senior all’interno dell’azienda per più di 20 anni ed entrerà in carica a partire dall’8 giugno. “Gregg - commenta Nick DeBenedictis, presidente del consiglio d’amministrazione del Philadelphia Convention and Visitors Bureau - porta con sé un bagaglio di conoscenze e competenze derivanti dalle mille sfaccettature dell’industria del turismo, incluse grandi capacità di vendita, conoscenza di strategie di marketing e l’esperienza di lavoro con numerosi Centri Congressi ed alberghi sia a livello domestico che internazionale”.

“Conosce i nostri clienti - aggiunge -, la nostra regione ed è stato un partner fondamentale mentre ricopriva il ruolo all’ASM Global”.

“PHLCVB - sottolinea Caren - rappresenta un grande contributo per l’economia della città e della regione. Non vedo l’ora di partecipare attivamente alla ripresa di Philadelphia lavorando a stretto contatto con tutti i partner che aiutano da sempre l’industria del turismo della nostra città”.