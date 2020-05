Thailandia, un mini sito per provare a ripartire

13:58

La Thailandia torna in pista per cominciare a parlare di nuovo di turismo e lancia un mini sito dedicato al progetto ‘Amazing Thailand Safety and Health Administration: Sha’.

La certificazione Sha di Amazing Thailand prepara gli operatori turistici thailandesi al ritorno del turismo post coronavirus e conferma lo status della Thailandia quale destinazione sicura per i turisti.

Il progetto nasce dalla sinergia in atto fra Tat e i partner del settore pubblico e privato, tra il quali il Ministero della sanità pubblica, il Ministero del turismo e dello sport, Convention and Exhibition Bureau, Board of Trade of Thailand.